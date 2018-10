Viver e estudar – no secundário – noutro país

Candidaturas abertas para intercambio de jovens do Secundário no estrangeiro. O prazo termina a 31/10 e há bolsas

15:33

Os/as candidatos/as devem ter entre 15 a 18 anos de idade, bom desempenho escolar, vontade de conhecer novas culturas e aprender com experiências diferentes. Os jovens vão viver com uma família de acolhimento voluntária, frequentar a escola secundária local e inserir-se na comunidade envolvente.No presente ano lectivo, 69 estudantes portugueses encontram-se no estrangeiro a participar nesta experiência. Guilherme está no 12º ano na Costa Rica, e descreve «O país, como diz o nome, é rico, rico em Natureza, em Cultura, em festas e em história.» Acrescenta ainda, «Os "Ticos" (nome a que os Costarriquenhos dão a outros Costarriquenhos) são um povo muito amável, um povo muito interessado em outras culturas e sempre pronto para ajudar.»Por seu turno, Francisca foi para França e admite que «(…)no início estava um bocadinho receosa, mas agora estou muito contente por ter decidido arriscar. (…) Não tinha quaisquer referências e não percebia metade do que se passava à minha volta, e por isso, a mínima coisa era uma aventura.» descreve ainda, «A minha família acolheu-me muito bem e por mais estranho que pareça, sinto-me em casa.», remata.Segundo a associação, o programa de intercâmbio AFS, tem como objectivo proporcionar uma experiência de aprendizagem intercultural que promove a diversidade como fonte de aprendizagem para todos (estudante, família, escola e comunidade de acolhimento).Para o Programa AFS anual os destinos disponíveis são: Alemanha, Argentina&Uruguai, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Costa Rica, Dinamarca, Eslováquia, Estados Unidos da América, Filipinas, Finlândia, França, Holanda, Hong Kong*, Hungria, Itália, Japão, Malásia, Noruega, Polónia, República Checa, Rússia, Suíça, Tailândia e Turquia; Há outros programas para vários países e a associação tem também abertas as candidaturas a Bolsas AFS, que podem cobrir de 5% a 40% do valor da taxa de participação.Desde 1956 em Portugal (e desde 1914 no mundo, presente em mais de 70 países e com perto de meio milhão de intercâmbios feitos) a Intercultura-AFS já proporcionou intercâmbios a centenas de portugueses. As candidaturas estão abertas em: www.intercultura-afs.pt/