Dra Lene Hansson

17:30

WEBINAR segunda, dia 2 de Julho às 19h PORTUGAL/16h BRASIL com a Dra Lene Hansson, para todos profissionais que trabalham com o SDRIVE e geram Relatorios Epigenéticos.A Drª Lene Hansson é uma celebridade nos países escandinavos, com trabalho desenvolvido na área de nutrição, com 38 livros publicados, programas de televisão e com uma conceituada Clínica em Copenhagen - Denmark.Hoje sabemos que o reconhecimento da Avaliação Epigenética é um facto e que a capacitação dos profissionais para a sua interpretação é crucial. Sejam Bemvindos!Faça hoje sua inscrição! Participe desta formação. Será uma ótima oportunidade para tirar as suas duvidas sobre a interpretação dos Relatórios Epigenéticos.A tecnologia do S-DRIVE baseia-se no significado da Epigenética.Ao longo da nossa vida quotidiana, estamos sujeitos aos efeitos da nossa alimentação, meio ambiente e estilo de vida. O impacto destas influências na expressão dos nossos genes é a Epigenética.O S-DRIVE é um produto revolucionário que permite a avaliação epigenética do individuo através do bulbo capilar e fornece, em apenas 15', a informação para a otimização do nosso sistema fisiológico.A tecnologia do S-DRIVE destaca os indicadores epigenéticos específicos de cada individuo, tais como os nossos genes e a nossa impressão digital. A informação é usada para gerar relatórios nutricionais, adaptados às necessidades epigenéticas da pessoa, por períodos de 90 dias.Corporate site: www.cell-wellbeing.com

