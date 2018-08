WINGDO, mais do que uma mochila

WINGDO, uma marca portuguesa, lança a mochila que qualquer pessoa deseja: aquela que se transforma num assento.

10:56

WINGDO é uma marca ancorada pela inovação e funcionalidade, inspirada pela cultura emergente de desfrutar do ambiente emergente. Surge para dar resposta à problemática do assento ao ar livre, permitindo usufruir mais e melhor, fora de casa.A mochila, fabricada em Portugal, aposta na produção de qualidade e no uso de materiais duráveis tais como a cordura e o alumínio, do qual é feita a estrutura que serve de apoio ao encosto. É tudo isto que lhe concede conforto, qualidade, resistência e robustez, nunca descurando de um estilo moderno e intemporal.Descobre o novo caminho para a liberdade e relaxa na companhia de uma WINGDO. Your home is outside. https://www.wingdo.pt/