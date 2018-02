Workshops de origami, capa de portfólio e papel marmoreado

Da folha de papel à obra de arte

26.02.18

O Museu do Oriente ensina a criar verdadeiras obras de arte a partir da mesma matéria-prima, o papel, com três workshops que se realizam em Março, dedicados às técnicas do origami, da cartonagem e do papel marmoreado.Originário do Japão, o origami começou por acompanhar rituais religiosos e populares, existindo também, desde o início, modelos com funções lúdicas. No dia 7 de Março, o Museu do Oriente ensina a criar, a partir da dobragem de uma folha de papel, brinquedos tradicionais como moinhos de vento, piões e papagaios, capazes de entreter miúdos e graúdos.A 17 de Março, a técnica da cartonagem vai ser aplicada na construção de uma capa de portfólio, em tamanho A2, ideal para transportar trabalhos artísticos.No dia 24, o workshop de papel marmoreado dá a conhecer as técnicas de preparação do banho, das tintas e do próprio papel de suporte, de uma forma de expressão plástica que, ao longo dos séculos, tem vindo a desenvolver-se como uma área da pintura em papel, até agora pouco divulgada. De conhecimento muito restrito e localizado no saber dos grandes mestres da encadernação, o papel marmoreado chegou a ser utilizado como suporte a documentos sagrados, em tempos mais remotos e, também, como papel de embrulho.Workshop de Origami – Brinquedos7 de MarçoHorário: 15.00-17.00Preço: 20 €Participantes: mín. 10, máx. 12Workshop Capa de Portfólio17 de MarçoHorário: 10.00-13.00Preço: 35 € (materiais incluídos)Participantes: mín. 6, máx. 12Workshop de Papel Marmoreado24 de MarçoHorário: 14.00-18.00Preço: 60 €Participantes: mín. 6, máx. 10