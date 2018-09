Workshops de Sashiko e Origami no Museu do Oriente

Artes japonesas para aplicar no dia-a-dia

Sashiko e origami são as técnicas artísticas de origem japonesa a que o Museu do Oriente dedica especial atenção neste mês de Outubro, com a organização de quatro workshops que ensinam a aplicá-las em situações do dia-a-dia.Conhecer as origens do Sashiko e aplicar esta técnica de costura à decoração e renovação de vestuário é o objetivo das oficinas que se realizam a 10 (Sashiko Simples) e 24 de Outubro (Sashiko Circular). Para vencer o frio dos invernos, os antigos tecelões japoneses cosiam tecidos previamente sobrepostos com este ponto simples. Mas os tempos mudaram e a necessidade deu lugar à estética. Multiplicaram-se os moyozashi, ou padrões para Sashiko, bem como as suas aplicações decorativas como as que vão ser ensinadas nestas duas sessões.Também nos dias 10 e 24 de Outubro, os workshops de Origami exploram as noções de volumetria e contextualizam, histórica e simbolicamente, alguns dos origami tradicionais, dando espaço à dobragem de modelos.Assim, no dia 10, o workshop de Origami Arquitectónico debruça-se sobre uma técnica que combina princípios de construção de origami e kirigami para, com base numa folha de papel e recorrendo a cortes e dobragens, transformar um desenho num objeto tridimensional com funcionalidade de cartão de oferta, uma prática encorajada no Japão, durante as festividades e ocasiões especiais. A título de curiosidade, as primeiras experiências na criação do origami arquitectónico, realizadas pelo mestre origamista Masahiro Chatani, ficaram formalizadas em cartões de oferta porque o professor acreditava que esta era uma forma de ligar as pessoas.Já no dia 24 de Outubro, o workshop de Origami Tradicional ensina algumas das primeiras dobragens de papel de tradição japonesa, como o Noshi, Tsutsumi, Ocho e Mecho, que começaram por ser utilizadas para acompanhar cerimónias e festivais.Alinhavos para Bordar | Sashiko Simples10 de OutubroHorário: 18.00-20.00Preço: 20 €Participantes: mín. 10, máx. 15M/16Alinhavos para Bordar | Sashiko Circular24 de OutubroHorário: 18.00-20.00Preço: 20 €Participantes: mín. 10, máx. 15M/16Origami Arquitectónico | Cartões de Oferta10 de OutubroHorário: 18.00-20.00Preço: 20 €Participantes: máx. 12M/16Origami Tradicional24 de OutubroHorário: 18.00-20.00Preço: 20 €Participantes: máx. 12M/16