YAMAHA MusicCast 50: som stéreo e multiroom em estado puro

Novo equipamento reproduz som em stereo sem necessidade de um par emparelhado

17:30

O universo MusicCast dá as boas-vindas a essa equipe, uma coluna WiFi / Bluetooth avançada capaz de reproduzir som stéreo sem a necessidade de um par emparelhado. Isto permite-lhe trabalhar sozinho ou como uma coluna traseira da nova gama de produtos Yamaha MusicCast.

A maioria intuitiva graças aos seus controles de toque suave, é possível reproduzir diretamente milhares de conteúdos das mais diversas fontes, incluindo TV, pois tem uma entrada digital óptica incomum neste tipo de colunas WiFi.

A Music Cast 50 é um sistema onde a intuição do uso e a tecnologia mais avançada do momento se juntam para oferecer o áudio mais versátil. Assim, é capaz de reproduzir inúmeros conteúdos de áudio das mais diversas fontes.

Entre as suas diversas características, destaca-se por poder reproduzir audio stéreo por si mesma, não há necessidade de emparelhá-lo com outra coluna. Isso permite que ele faça parte do sistema de home cinema da casa, trabalhando como coluna surround traseiro, junto com as novas barras e amplificadores da empresa.

Yamaha MusicCast 50 é capaz de explorar todo um universo musical graças à sua compatibilidade com as principais plataformas de streaming de música. O usuário só deve sincronizar as suas playlists e músicas favoritas do seu Smartphone ou PC com o computador e começar a desfrutar de milhões de conteúdos. Suporta a reprodução de arquivos MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAC e AIFF até 192 KHz e 24 bits.

Por outro lado, as amplas possibilidades de conectividade sem fios Yamaha MusicCast 50 facilitam a transferência de músicas de qualquer origem, usando a tecnologia Bluetooth®, Wi-Fi ou AirPlay®. E tudo isso com a liberdade oferecida pela ausência de cabos para se comunicar com qualquer outro dispositivo, como um receptor AV da gama MusicCast.

Mesmo assim, para conexões com fio, o sistema possui entradas digitais para facilitar sua conexão com uma televisão (algo incomum neste tipo de colunas), bem como uma entrada óptica e um conector auxiliar de 3,5 mm e uma porta Ethernet.

No interior, este sistema avançado consiste em dois woofers de 4 polegadas e dois tweeters de 1.125 polegadas alimentados por um amplificador de 35 + 35 watts, respectivamente, e com um consumo máximo de energia de 20 watts.

Para tornar certas funções o mais fácil possível, esta coluna é equipada com três controles predefinidos que permitem que você acesse os favoritos da música do usuário com um único toque. Além disso, é completado com um botão de alarme que o torna um companheiro perfeito para a mesa-de-cabeceira.

Da mesma forma, e graças à integração do controle de voz do Alexa, o usuário pode dar instruções de voz para Yamaha MusicCast 50, já que é totalmente compatível com a gama de dispositivos de controlo de voz da Amazon.

Como componente da familia MusicCast, esta coluna pode conectar-se à rede Wi-Fi do usuário e comunicar com outros sistemas na faixa para reproduzir simultaneamente o mesmo conteúdo ou conteúdos diferentes em qualquer divisão da casa.

Para gerir a música de cada sala, controlar o link entre as músicas e muitos outros recursos, só é necessário ter o aplicativo MusicCast Controller no smartphone ou no tablet. O aplicativo é tão intuitivo quanto visual, já que o usuário pode personalizar cada tela (correspondente a diferentes espaços) com uma imagem diferente e, portanto, aceder rapidamente á sala e ao equipamento desejados.

Finalmente, Yamaha MusicCast 50 está disponível em preto e branco.

Para mais informações:

21 942 78 30

geral.yamaha@mayro.pt

www.yamaha-es.com