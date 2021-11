Investigador do INSA apela à calma em relação à nova variante Ómicron

O investigador do INSA João Paulo Gomes apelou esta segunda-feira à calma em relação à nova variante Ómícron do coronavirus, afirmando que são precisos dados consistentes para se tirar uma "conclusão mais séria" sobre o seu impacto.

"A comunidade científica tem gerado resultados muito importantes a nível de influenciar a decisão em termos de saúde pública e decisão dos vários governos e isso tem corrido naturalmente bem e acho que é assim que deve ser", afirmou o investigador do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA), em declarações à agência Lusa a propósito do aparecimento de 13 casos em Portugal desta nova variante do SARS-CoV 2.

Segundo o microbiologista, a população não deve "entrar em pânico".