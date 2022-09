Portugal recebe segunda-feira meio milhão de doses da nova vacina da Pfizer

Portugal recebe na segunda-feira mais de meio milhão de doses da nova vacina da Pfizer desenvolvida para combater especificamente as linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ómicron, responsáveis pela quase totalidade das infeções registadas no país.

Fonte da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) adiantou esta sexta-feira à agência Lusa que, até ao final do mês, está prevista a chegada a Portugal de cerca de um milhão das mais recentes vacinas aprovadas na União Europeia e que receberam "luz verde" do regulador europeu (EMA) na última segunda-feira.

"Nesta primeira entrega estão previstas chegar ao nosso país 504.000 doses a 19 de setembro e 498.240 doses a 26 de setembro da referida vacina", adiantou o regulador nacional, avançando que "seguir-se-ão mais entregas nos meses seguintes".