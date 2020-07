1691 Mortos | 48771 Pessoas Infetadas | 33547 Doentes Recuperados | 420635 Casos Suspeitos

O número de mortos por coronavírus voltou a aumentar em Portugal esta segunda-feira, registando-se um total de mais 2 mortos e 135 infetados. Os dois óbitos registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo.De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 48.771 casos de infeção confirmados e 1.691 mortes. O número de pessoas recuperadas é agora de 33547, mais 178.Há mais 15 pessoas internadas, totalizando 454. 84% dos internados estão concentrados na Região de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com infomração avançada pela Ministra da Saúde, Marta Temido. O número de pessoas em UCI mantém-se relativamente domingo: 61 pessoas.Marta Temido acrescentou que há 206 surtos ativos distribuidos pelas várias regiões do País.