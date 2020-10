Portugal registou nas últimas 24 horas mais 16 mortos e 2535 novos casos de coronavírus. Dos 16 óbitos, 8 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo, 4 na Região Norte, 2 na Região Centro, 1 no Alentejo e outro no Algarve.





O País contabiliza, até ao momento, 2229 óbitos e 106271 infetados com a Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela DGS, 63238 pessoas recuperaram da doença, 1340 delas nas últimas 24 horas.











Relativamente aos internamentos, 1272 pessoas estão internadas, mais 35 do que ontem, 187 das quais em cuidados intensivos (mais 11 que as registadas esta quarta-feira).



A Região Norte concentra o maior número de novos casos registados esta quarta-feira, 1379. Segue-se a Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 863, a Região Centro, com 197 novos casos, o Alentejo com mais 50, e o Algarve, com 41.