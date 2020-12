5122 Mortos | 327976 Pessoas Infetadas | 252428 Doentes Recuperados

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 81 mortes relacionadas com a covid-19 e 2905 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).



do que na segunda-feira.



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5 122 mortes e 327 976 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 70 426 casos, menos 3 761do que na segunda-feira.





Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 3 263 doentes, menos 104 do que no dia anterior, dos quais 499 em cuidados intensivos, menos 14 do que na véspera.









As autoridades de saúde têm em vigilância 77 765 contactos, mais 267 relativamente a segunda-feira, mostram os dados, que apontam para mais 6 585

doentes recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 252 428 pessoas.



Das 81 mortes registadas nas últimas 24 horas, 44 ocorreram na região Norte, 22na região de Lisboa e Vale do Tejo, 13 na região Centro e uma no Alentejo.



Segundo o boletim da DGS, a região Norte é a que regista o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas.