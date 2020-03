60 Mortos | 3544 Pessoas infetadas | 43 Doentes recuperados | 22257 casos suspeitos

O número de mortos por coronavírus em Portugal subiu esta quinta-feira para 60.No boletim disponibilizado pela Direção Geral de Saúde (DGS) pode ver-se que o número de infetados subiu para 3544. Há 43 casos recuperados e 2145 que aguardam resultado laboratorial. Nos cuidados intensivos estão 61 pessoas de um total de 191 internados.O documento indica que estão confirmadas 28 mortes na região Norte, 13 na região Centro, 18 na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.O Alentejo continua sem registo de mortos por coronavírus, assim como os arquipélagos da Madeira e dos Açores.Há 14994 contactos e vigilância pelas autoridades de saúde.Os sintomas que se registaram mais até ao momento são cefaleia (63%), tosse (53%) e febre (48%). A estes seguem-se a fraqueza generalizada (37%), as dores musculares (31%) e as dificuldades respiratórias (19%).A grupo etário onde se regista maior número de mortos é das pessoas com mais de 80 anos, um total de 19 pessoas (17 mulheres e 16 homens). A este grupo etário segue-se o dos 70 aos 79 anos, que regista até ao momento 15 mortes (1 mulher e 14 homens).Dos 60 aos 69, oito homens morreram vítimas do coronavírus. No grupo etário dos 50 às 59 anos, uma mulher e três homens morreram.