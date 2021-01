7 925 Mortos | 489 293 Pessoas Infetadas | 372 056 Doentes Recuperados

Portugal regista um novo recode de mortes por Covid-19 com 122 num dia. Há ainda a contabilizar 5604 infetados esta segunda-feira, de acordo com os dados enviados pela Direção-Geral da Saúde.

Dos óbitos, 47 registaram-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 34 no Norte, 28 na Região Centro, nove no Alentejo e quatro no Algarve. O maior número de infetados regista-se na Região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 2158 , seguindo-se a região Norte com mais 1498, o Centro com 997, Alentejo com 519 e Algarve com 233.Há mais 213 pessoas internadas desde ontem, totalizando 3989 hospitalizados no País. Desses, 567 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos, mais nove que este domingo.Há atualmente 3082 pessoas referenciadas como contactos de vigilância.