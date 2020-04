714 Mortos | 20206 Pessoas infetadas | 610 Doentes recuperados | 187604 Casos suspeitos

Até ao momento há 1243 pessoas internadas, das quais 224 se encontram em unidades de cuidados intensivos. O número de casos recuperados mantém-se nos 610.



Segundo o boletim epidemiológico, a distribuição dos casos faz-se da seguinte forma: a região Norte tem 409 mortos e 12148 casos; a região Centro contabiliza 164 mortes e 2923 casos; já na região de Lisboa e Vale do Tejo são 126 as mortes registadas e 4500 pessoas infetadas; a região do Alentejo continua sem registar mortes e conta com 158 casos; a região sul, do Algarve, contabiliza 10 vítimas mortais e 310 casos de Covid-19. O boletim regista ainda cinco óbitos nos Açores e 106 casos positivos de infeção. Já na Madeira não há registo de mortes, e o balanço deste domingo contabiliza 61 casos.





Subiu para 714 o número de mortos por coronavírus em Portugal, segundo informação avançada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) este domingo. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), registaram-se mais 27 vítimas mortais nas últimas 24 horas.No total estão 20206 pessoas infetadas. 4959 aguardam ainda pelos resultados laboratoriais.Desde dia 1 de janeiro de 2020 que já foram registados um total de 187604 casos suspeitos.Em atualização