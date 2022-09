Açores com 239 novos casos de Covid-19 na última semana

Os Açores diagnosticaram, na última semana, 239 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 que provoca a doença covid-19, mais 35 do que na semana anterior, tendo agora 234 casos ativos, revelou esta sexta-feira a Autoridade de Saúde Regional.

Segundo o boletim semanal sobre a situação epidemiológica no arquipélago, entre 16 e 22 de setembro, foram detetados 239 casos de infeção, resultantes de 1.979 testes.

Foram registadas também 221 recuperações, havendo 252 casos ativos de infeção, mais 18 do que na semana anterior.

De acordo com o boletim da Autoridade de Saúde Regional dos Açores, não foram registadas mortes por covid-19 na última semana.

Estão internados seis utentes com infeção por SARS-CoV-2 nos três hospitais da região (mais um do que na semana anterior), mas apenas um devido à covid-19 e nenhum em cuidados intensivos.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, estão internados cinco doentes infetados, mas "por outros motivos", e no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira um utente por Covid-19.

A ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, foi a que contabilizou mais novos casos de infeção (153), seguindo-se Pico (32), Terceira (30), Faial (9), Santa Maria (8), São Jorge (6) e Flores (1). Graciosa e Corvo não registaram novos casos.

Segundo a Direção Regional da Saúde, foram administradas nos Açores 569.842 doses da vacina contra a covid-19, estando inoculada 92,5% da população elegível com a vacinação completa (218.589) e 54,7% (129.315) com a dose de reforço.

A vacinação pediátrica foi iniciada em 43,9% (7.473) das crianças dos 5 aos 11 anos, estando 28,7% (4.892) com a vacinação completa.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 120505 casos de infeção por SARS-CoV-1, 117 óbitos por Covid-19 e 119822 recuperações.