Açores extinguem isolamento profilático de casos positivos

O isolamento profilático de pessoas infetadas por covid-19 foi esta segunda-feira extinto nos Açores, segundo uma circular emitida pela Direção Regional de Saúde.

De acordo com uma nota informativa divulgada no portal oficial do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), "considera-se que as medidas de isolamento profilático de casos positivos covid-19 se aplicam na região tal como ao nível do território continental, pelo que, a partir da presente data, deixa de haver isolamento profilático de casos positivos por SARS-CoV-2".

A decisão é tomada "não obstante a vigência da Resolução do Conselho do Governo n.º 148/2022, de 1 de setembro", que declara "todas as ilhas do arquipélago em situação de alerta".