Antiviral da Pfizer "fortemente recomendado" para pessoas em risco de hospitalização

O medicamento antiviral da farmacêutica Pfizer é "fortemente recomendado" para pessoas com maior risco de internamento hospitalar por covid-19, consideram os especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) numa orientação divulgada esta quinta-feira.

"O fármaco antiviral oral da Pfizer - uma combinação de comprimidos do nirmatrelvir e do ritonavir - é fortemente recomendado para pacientes com covid-19 não grave que estão em maior risco de hospitalização", como não vacinados, idosos e pessoas com imunossupressão, adiantam os especialistas da OMS na publicação científica de medicina BMJ.

Os peritos da OMS explicam que o fármaco pode ser mais eficaz a prevenir hospitalizações do que outros medicamentos alternativos e, por ser tomado por via oral, é mais "fácil de administrar" do que outras opções intravenosas e tratamento de anticorpos.