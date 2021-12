Centros de testagem noturna em Lisboa estão abertos às sextas, sábados e vésperas de feriado

ó estão a funcionar nas sextas, sábados e vésperas de feriado à noite. Inicialmente a Câmara de Lisboa tinha informado que os centros estariam abertos de quinta a domingo, tendo-se tratado de um lapso.

Os centros noturnos de testagem estão a funcionar

Os quatro centros de testagem noturna à Covid-19 estarão a funcionar sno Largo de Camões, Príncipe Real, Largo de Santos e Cais do Sodré, das 20h00 às 2h00.A testagem não necessita de marcação prévia e é gratuita (testes antigénio), para residentes e não residentes em Lisboa.Já os postos fixos de testagem estão a funcionar nos Restauradores, Martim Moniz, Cais do Sodré e Campo Pequeno.Estes postos fixos funcionam de segunda a sábado - com exceção dos feriados -, das 9h às 13h e das 14h às 18h.