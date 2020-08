Concessionários da Caparica falam de "ano perdido" devido à proibição de festas de verão

O mês de agosto costumava ser sinónimo de 'sunsets' e festas de verão na Costa de Caparica, em Almada, mas a proibição dos eventos está a causar quebras "gigantes" aos concessionários de praia, que falam em "ano perdido".

"Felizmente, a Costa de Caparica tem tido algumas cargas e as pessoas têm vindo, mas tudo o que são eventos não podemos fazer porque não é permitido e nós cumprimos a lei", disse à Lusa João Carreira, proprietário do Waikiki, um dos restaurantes mais conhecidos da Costa de Caparica, no distrito de Setúbal.





Este verão, os concessionários de praia contrataram menos funcionários, cerca 50%, por causa da pandemia da Covid-19, da redução da afluência e até dos elevados custos de assistência a banhistas.

"Em termos de pessoal para trabalhar nas praias temos menos perto de 50% de contratações em relação aos anos anteriores, porque, de facto, não foi preciso tanta gente", revelou à Lusa o presidente Federação Portuguesa de Concessionários de Praia, João Carreira.