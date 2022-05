Coreia do Norte pondera relaxar medidas anti-pandemia de Covid-19

O líder Kim Jong Un e outros altos funcionários da Coreia do Norte discutiram este domingo um possível levantamento das medidas implementadas para conter o primeiro surto confirmado de covid-19 no país, avançou a imprensa estatal norte-coreana.

A discussão na reunião do órgão político mais poderoso da Coreia do Norte sugere que Kim poderá em breve relaxar um conjunto de restrições, sobretudo devido à preocupação com a situação alimentar e económica do país.

Kim e outros membros do Politburo do Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte "fizeram uma avaliação positiva da situação da pandemia que está a ser controlada e melhorada em todo o país", disse a agência oficial de notícias norte-coreana.