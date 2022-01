Covid-19 atinge um dos últimos lugares não infectados do planeta

As autoridades testaram cada passageiro três vezes, exigiram que fossem vacinados contra a Covid e puseram-nos em quarentena com testes adicionais quando chegaram a casa. Apesar de todos os esforços, não conseguiram evitar que o vírus entrasse no território."De um modo geral, é inevitável. Chegará a todos os cantos do mundo", disse Helen Petousis-Harris, especialista em vacinas da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. "É uma questão de ganhar tempo suficiente para preparar e vacinar o maior número possível de pessoas."Apenas 33% das 113 mil pessoas de Kiribati estão totalmente vacinadas, enquanto 59% tomaram pelo menos uma dose, de acordo com o site 'Our World in Data'.A situação no país é especialmente preocupante dadas as limitações do sistema de saúde.