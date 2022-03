DGS volta atrás com decisão e passa a divulgar novo relatório diário com números da Covid-19 em Portugal

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) vai voltar a divulgar os dados diários de novos casos de infecção e de mortes por Covid-19. A partir do dia 11 de março essa informação tinha passado a ser semanal, avançou esta terça-feira o jornal PÚBLICO.



De acordo com o jornal, os especialistas defendiam que o relatório diário deveria continuar a ser divulgado para análise. "Quanto mais informação estiver disponível, melhor para todos", disse Tiago Correia, especialista em saúde internacional.



"Acho que os dados devem estar disponíveis algures no site da DGS, por exemplo, para qualquer especialista ou qualquer outra pessoa que tenha curiosidade ou interesse em fazer as suas análises e, sim, a comunicação institucional pode ser feita numa base semanal", salientou ainda o perito.



Ao CM, a DGS explicou que a divulgação diária dos dados da Covid-19 em Portugal é agora feita em formato de gráficos de Excel no site, mantendo-se igualmente o relatório semanal recentemente adotado pela autoridade de saúde.



A fonte da DGS citada pelo jornal PÚBLICO destacou que a divulgação dessas informações foram retomadas esta segunda-feira, estando os dados já disponíveis no site.



No dia 27 registaram-se 3862 novos casos de infeção e 14 mortes, segundo a última informação disponível.