Os seres humanos infetados com Covid-19 podem contagiar os cães e os gatos, de acordo com um estudo português publicado esta quarta-feira na revistaA investigação analisou 225 amostras de sangue coletadas de 217 animais de estimação, compreendendo um total de 148 cães e 69 gatos, em cinco distritos de Portugal: Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa.Dos animais de estimação que testaram positivo, 46,67% dos gatos e 85,71% dos cães tiveram contato com o ar livre.Já dos cães infetados, apenas 14,29% era sintomático, apresentando sinais digestivos.No contexto de surtos de Covid, a testagem de cães e gatos em casas onde alguém tenha testado positivo "pode ser importante não apenas para garantir a saúde animal e prevenir a evolução/adaptação viral em animais de estimação".Até ao momento não existe nenhum estudo que comprove a transmissão de Covid de animais de estimação para humanos, mas devido à suscetibilidade dos cães e gatos à infeção, estes podem representar potenciais reservatórios virais.