Escola de Carregal do Sal encerrada temporariamente devido ao aumento de casos

A Escola Básica Nuno Álvares de Carregal do Sal foi encerrada temporariamente, devido ao aumento do número de casos de covid-19 no concelho, anunciou esta segunda-feira o presidente da autarquia, Paulo Catalino.

Em comunicado divulgado à tarde, Paulo Catalino alerta para o "aumento do número de casos covid-19 no concelho e a sua particular incidência em elementos da comunidade escolar".

Nesse âmbito, "a Proteção Civil Municipal, em articulação com o Delegado de Saúde Local, Regional e a Diretora do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal decidiram encerrar temporariamente a Escola Básica Nuno Álvares", explica.

Segundo Paulo Catalino, a autarquia aguarda que entretanto a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, "se pronuncie no sentido do encerramento do espaço por um tempo mais dilatado, idealmente até ao final da presente semana".

Como medida suplementar preventiva, os Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal encontram-se já a desinfetar as instalações, acrescenta.

Na segunda-feira, o concelho de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, tinha 61 casos ativos de covid-19.

Atendendo à tendência de aumento de casos de infeção no concelho, no sábado, a Comissão Municipal da Proteção Civil reuniu extraordinariamente e avançou com algumas medidas, como a criação de um gabinete de crise que integra profissionais de saúde, representantes do município e do agrupamento de escolas.

Foi também decidido pedir às empresas, associações e instituições que cancelem todos os convívios de Natal e testar todos os elementos do corpo docente e não docente e os alunos da Escola Básica Nuno Álvares.

Reativar o centro de vacinação nas instalações dos Bombeiros Voluntários, reforçar os recursos humanos no centro de saúde com mais uma médica e mais profissionais e desinfetar os espaços públicos que têm maior afluência foram outras medidas que saíram da reunião de sábado.