O Governo Regional da Madeira voltou a apertar o cerco aos 'não vacinados' com novas regras que obrigam todos os cidadãos a terem esquema vacinal completo há pelo menos catorze dias ou a apresentação de certificado de recuperação à Covid-19.Para quem não tem o esquema vacinal completo, terá de apresentar teste antigénio negativo, pago pelo próprio.As novas regras entram em vigor já este fim de semana e as associações desportivas receiam o impacto financeiro que as novas regras podem ter.