IATA saúda "passo para a normalidade" com fim de máscaras recomendadas nos voos

A Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA) congratulou-se esta quarta-feira com o fim da recomendação de máscaras obrigatórias em aeroportos e voos europeus, anunciado pelas autoridades europeias, falando num "passo no regresso à normalidade" para o setor.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) informaram hoje que, a partir da próxima segunda-feira, deixam de recomendar máscaras obrigatórias em aeroportos e voos europeus.

Reagindo a este anúncio, o diretor-geral da IATA, Willie Walsh, afirma em comunicado "congratular-se com a recomendação da EASA de retirar a regra da máscara, que é mais um passo importante no caminho de regresso à normalidade para os passageiros aéreos".

"Os viajantes podem futuramente ter liberdade de escolha sobre se devem ou não usar uma máscara e podem viajar com confiança por saberem que muitas características da cabine do avião, tais como a ventilação de alta frequência e filtros de alta eficiência, fazem deste um dos ambientes interiores mais seguros", acrescenta Willie Walsh.

Ainda assim, o responsável lembra que, apesar do crescente relaxamento, alguns países irão manter essa imposição, lamentando que não haja uma "abordagem globalmente consistente" e falando num desafio para as companhias aéreas e passageiros que voam entre destinos com requisitos diferentes.

Num comunicado conjunto hoje divulgado, relativo às viagens aéreas na União Europeia (UE) em altura de levantamento de restrições relacionadas com a covid-19, a EASA e o ECDC indicaram que vão "retirar a recomendação de uso obrigatório de máscaras médicas nos aeroportos e a bordo de um voo", embora lembrando que "uma máscara facial continua a ser uma das melhores proteções contra a transmissão" do SARS-CoV-2, nomeadamente para pessoas mais vulneráveis.

"A atualização do Protocolo Conjunto sobre Segurança Sanitária na Aviação tem em conta os últimos desenvolvimentos da pandemia, em particular os níveis de vacinação e a imunidade adquirida naturalmente e o levantamento das restrições num número crescente de países europeus", justificaram estas agências da UE.

Em causa estão então novas recomendações para as viagens aéreas na UE sobre o uso de máscaras faciais que deverão entrar em vigor a partir da próxima segunda-feira.

Ainda assim, as regras relativas às máscaras continuarão a variar por companhia aérea e por país para além dessa data, pelo que estas agências europeias assinalam que, em voos de ou para um destino onde o uso de máscaras ainda é necessário nos transportes públicos, deve-se continuar a encorajar o uso de máscaras, de acordo com as recomendações.

O mesmo se aplica aos passageiros vulneráveis.

Nas diretrizes hoje divulgadas, está ainda incluída uma "flexibilização das medidas mais rigorosas sobre as operações aéreas, o que ajudará a aliviar o fardo sobre a indústria, mantendo ao mesmo tempo medidas apropriadas em vigor", adiantaram as agências da UE.

A atualização surge numa altura em que as máscaras faciais deixam de ser obrigatórias em muitos Estados-membros da UE e em que algumas companhias aéreas já não o impõem.

Segundo os dados do ECDC, cerca de 325 milhões de pessoas na UE estão totalmente vacinadas contra a covid-19 e perto de 230 milhões receberam uma dose de reforço.

