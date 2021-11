Incidência e infecções por Covid-19 continua a subir na Alemanha

As novas infeções por covid-19 e a incidência voltaram a subir na Alemanha no dia em que o Governo federal e os estados federados se reúnem para implementar medidas adicionais para conter o aumento de casos.

As autoridades de saúde alemãs registaram 65.371 novas infeções em 24 horas, em comparação com 50.196 na semana anterior, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.

A incidência acumulada em sete dias registou após 10 dias com novos máximos mais um novo pico com 336,9 novas infeções por 100 mil habitantes, perante 319,5 de quarta-feira.