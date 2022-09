O índice de transmissibilidade (Rt) da Covid-19 subiu em Portugal para os 1,06 e todas as regiões estão com este indicador acima do limiar de 1, indicou o Instituto Ricardo Jorge. O Rt - que estima os casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - aumentou de 1,02 para 1,06.O número médio de casos diários a cinco dias subiu dos 2642 para os 2952. Já foram vacinadas 400 mil pessoas contra a gripe e a Covid-19.