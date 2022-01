Itália torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para maiores de 50 anos

O governo italiano já tinha tornado a vacinação obrigatória para professores e profissionais de saúde e, desde outubro do ano passado, todos os funcionários tiveram de ser vacinados ou apresentar teste negativo à Covid antes de entrar no local de trabalho. A recusa resulta na suspensão do trabalho sem remuneração, mas não na demissão.



Cerca de 74% dos italianos receberam pelo menos duas doses de vacinação e 6% receberam apenas uma injeção, de acordo com o Our World in Data. Cerca de 35% já receberam uma terceira injeção de "reforço".

A Itália decretou esta quinta-feira a vacinação obrigatória contra a Covid-19 para pessoas a partir dos 50 anos. A medida vai vigorar até ao dia 15 de junho, de acordo com a Reuters.É um poucos países europeus a tomar este tipo de medidas para aliviar a pressão nos serviços de saúde e tentar reduzir as fatalidades, principalmente com a propagação da variante Ómicron.