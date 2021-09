Foram detatos em Portugal 24 casos da nova variante do coronavírus, designada "Mu".A nova variante foi identificada pela primeira vez em Portugal a 31 de maio mas, não voltou a ser detetada desde o final de julho.De acordo com o Instituto Doutor Ricardo Jorge, na última semana de agosto a variante Delta continuava com o dominio absoluto das infeções em Portugal, representando 100% dos novos casos de norte a sul do país.A "Mu" foi identificada pela primeira vez na Colombia, em Janeiro.