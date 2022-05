Kim Jong-un culpa trabalhadores pelo aumento de casos de Covid-19

Os casos de Covid-19 na Coreia do Norte aumentaram drasticamente e o líder do país não poupou tempo para culpabilizar as autoridades de saúde. Kim Jong-un desaprovou o tempo de entrega das medicações e mobilizou tropas para responder a esta crise, avançou a CBS News.Este domingo, de acordo com o jornal norte-americano, Kim esteve presente numa reunião do Politburo do Partido dos Trabalhadores, onde afirmou que a resposta do governo à pandemia não estava a ser suficiente e era causada pela “atitude irresponsável no trabalho” e falta de organização.A Coreia do Norte confirmou esta segunda mais 8 mortes, perfazendo um total de 50 mortes e mais 392.920 com “sintomas de febre”. No total, já são confirmados, oficialmente, 1,2 milhões de doentes. Há quem continue a desconfiar da veracidade destes números e acredite que tenham sido omitidas mortes para não enfraquecer a liderança do filho de Kim Jong-il , especialmente por existir um difícil acesso a testes de Covid-19, diz a CBS News.“Quando as pessoas morrem, as autoridades norte-coreanas dirão que morreram por excesso de trabalho ou por mortes naturais, não por causa do Covid-19”, alertou Nam Sung-wook, professor da Universidade da Coreia, na Coreia do Sul. Acrescenta ainda que encobrir o número de mortes só serve para proteger a " dignidade do seu líder supremo".