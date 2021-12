Madeira regista 252 novos casos de Covid-19, o número mais elevado desde o início da pandemia

A Madeira registou 252 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, o número mais elevado desde o início da pandemia de Covid-19, e três mortos, anunciou esta quarta-feira a Direção Regional da Saúde (DRS).

Segundo o boletim epidemiológico divulgado por aquela entidade, dos 252 novos casos, 15 são importados e 237 de transmissão local.

O número mais alto de infeções sinalizadas desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020, era até agora de 246, registado no último sábado.

Relativamente aos três mortos, duas mulheres, com 85 e 84 anos, e um homem, com 78 anos, estavam internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e tinham "comorbilidades associadas". Um deles não estava vacinado.