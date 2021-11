Maiores de 75 anos já podem fazer o autoagendamento da terceira dose da vacina da Covid-19

Todas as pessoas com mais de 75 anos já podem, a partir de hoje, efetuar o pedido de autoagendamento para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e/ou com a vacina contra a gripe.Para proceder ao agendamento basta aceder ao portal Covid-19.

Já o autoagendamento das pessoas com mais de 70 anos só irá decorrer a partir de segunda-feira, dia 8 de novembro.



O agendamento no portal inclui a admnistração das duas vacinas em simultâneo - gripe e Covid-19 - mas no Centro de Vacinação o utente poderá optar apenas pela toma de uma delas.



O modo de convocação para a toma da vacina será o mesmo que foi utilizado para as vacinas de Covid-19. Os utentes serão avisados através de uma SMS.



"A partir da próxima segunda-feira, as pessoas com 80 ou mais anos poderão deslocar-se a um Centro de Vacinação em regime de Casa Aberta e pedirem para ser vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 e/ou com a vacina contra a gripe", diz o comunicado da DGS-



É recomendável que as pessoas procurem, sempre que possível, os períodos da tarde, "que têm geralmente menos afluência". Ainda assim, devem consultar o horário da Casa Aberta do Centro de Vacinação da sua residência.