Mais 71.689 pessoas com dose de reforço da vacina contra a Covid-19

Mais 71.689 pessoas receberam a dose de reforço da vacinação contra a covid-19 na quarta-feira, revela esta quinta-feira o boletim diário da Direção Geral da Saúde, situando em 4,6 milhões o total de inoculações.

Com a vacinação primária completa contra a covid-19 há agora 8,8 milhões de pessoas, mais 2.794 face ao dia anterior.

Em relação ao dia anterior, foram também vacinadas mais 3.978 pessoas contra a gripe, elevando o total para 2,6 milhões.

Segundo os números da DGS, 92% das pessoas com 80 ou mais anos já receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19, no grupo etário dos 70 aos 79 anos a percentagem sobre para 94%. Entre os 60 e os 69 anos, receberam o reforço 87% das pessoas e entre os 50 e os 59 há 71% de vacinados com a dose de reforço.

A covid-19 provocou 5.625.889 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.744 pessoas e foram contabilizados 2.443.524 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.