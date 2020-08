Mais de 25 milhões de casos de Covid-19 no mundo

Mais de 25 milhões de casos de infeção com o novo coronavírus foram registados em todo o mundo, mais da metade no continente americano, de acordo com uma contagem feita este domingo pela agência de notícias France-Presse (AFP).

No total, pelo menos 25 029 250 casos foram diagnosticados. Quase quatro em cada dez casos foram detetados nos Estados Unidos e no Brasil, de longe os dois países mais afetados, com 5.960.652 infetados (182.760 óbitos) e 3.846.153 contágios (120.262 mortes), respetivamente.

Em todo o mundo há a registar 842.915 mortos causados pela covid-19, segundo a contagem da AFP a partir de fontes oficiais.