O medicamento oral contra a covid-19 molnupiravir elimina o vírus SARS-Cov-2, na sua fase infecciosa ativa, ao terceiro dia desde o início da toma, revela um estudo que será apresentado no Congresso Europeu de Microbiologia Clínica e Doenças Infecciosas.

"Muitos pacientes" que receberam um placebo demoraram até cinco dias para eliminá-lo e, em alguns casos, mais tempo, explica também o estudo divulgado esta quinta-feira pela farmacêutica norte-americana Merck Sharp & Dohme (MSD), fabricante deste medicamento.

O ensaio confirmou a superioridade do medicamento, em relação ao placebo, em adultos não hospitalizados com covid-19 leve ou moderada e com risco de progressão para doença grave, caso a terapia fosse iniciada nos cinco dias seguintes ao início dos sintomas, revelou o The New England Journal of Medicine.