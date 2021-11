ONU diz que vacinação obrigatória contra Covid-19 deve cumprir certas condições

Uma medida restritiva, como a imposição da vacinação obrigatória para interromper o aumento de casos e mortes pela Covid-19, deve ter "motivos legítimos de saúde" e cumprir certos requisitos, disse a ONU, ao reagir à decisão tomada na Áustria.

O Governo austríaco aprovou um confinamento geral de pelo menos vinte dias a partir de segunda-feira e a vacinação obrigatória para toda a população a partir de 1 de fevereiro de 2022.

"Com base nos princípios gerais dos direitos humanos, o que podemos dizer é que a restrição de direitos por motivos de saúde legítimos, incluindo a vacinação obrigatória, deve atender a certas condições que estão estabelecidas no direito internacional", disse a porta-voz do Gabinete de Direitos Humanos das Nações Unidas, Liz Throssell.