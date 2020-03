Países Baixos ultrapassam os 10 mil casos do novo coronavírus

Os Países Baixos ultrapassaram a marca de 10.000 casos do novo coronavírus e mais de 770 mortos pela covid-19, informaram hoje as autoridades sanitárias do país.

No país, que tem uma população de 17 milhões, 771 pessoas já morreram da doença de covid-19 e 10.866 testaram positivo para o novo coronavírus, de acordo com o Instituto Holandês de Saúde Pública e Meio Ambiente (RIVM).

O Governo holandês adotou medidas, mas por enquanto recusa-se a colocar a população em confinamento.