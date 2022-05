Pequim prolonga regime de teletrabalho face ao aumento de casos de Covid-19

Pequim prolongou esta segunda-feira o regime de teletrabalho e o ensino à distância, e ordenou nova ronda de testes em massa, após o número de casos de covid-19 ter voltado a aumentar na capital chinesa.

Vários bairros da cidade restringiram as entradas e saídas, embora as condições permaneçam muito menos severas do que em Xangai, onde milhões de cidadãos estão sob diferentes níveis de confinamento há dois meses.

Pequim relatou 99 casos, nas últimas 24 horas - um aumento em relação à média diária anterior de cerca de 50.