Portugal apela em Bruxelas à aceleração de partilha de vacinas contra a Covid-19 em África

O Governo português apelou esta sexta-feira em Bruxelas a uma "aceleração de partilha de vacinas" contra a Covid-19, sobretudo no continente africano, sublinhando que está a fazer a sua "parte", ao ter partilhado já cerca de dois milhões de vacinas.

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, que representou Portugal num Conselho de Ministros do Desenvolvimento da União Europeia (UE), indicou no final da reunião que um dos temas em agenda foi "um ponto da situação sobre a partilha de vacinas", por ocasião do qual apelou a uma partilha mais célere de imunizantes a nível global.

Francisco André apontou que "Portugal saudou os esforços da 'equipa Europa' [UE e Estados-membros] e apelou à aceleração de partilha de vacinas, especialmente em África, enquanto região com as menores taxas de vacinação neste momento".