Portugal continental e Açores considerados de risco elevado para viagens na UE

Portugal continental e os Açores foram colocados na categoria de risco elevado para Covid-19 no mapa do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que suporta decisões sobre viagens na União Europeia, juntando-se à Madeira.

Depois de, na semana passada, a Madeira ter recuado da categoria laranja para a vermelha neste mapa (que segue um sistema de semáforos), foi hoje a vez de Portugal continental e dos Açores verem a classificação piorada, passando para o vermelho, que significa risco elevado para a propagação da pandemia.

A categoria vermelho -- na qual estão agora todas as regiões de Portugal -- no mapa do ECDC significa que, nestas regiões europeias, a taxa cumulativa de notificação de casos de infeção nos últimos 14 dias varia de 75 a 200 por 100 mil habitantes ou é superior a 200 e inferior a 500 por 100 mil habitantes e a taxa de positividade dos testes é de 4% ou mais.