Portugal continua sexto país da UE com mais novos casos diários de Covid-19

Portugal continua a ser o sexto país da União Europeia com mais novos casos de infeção por SARS-CoV-2, numa média diária de 218 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, segundo o 'site' estatístico Our World in Data.

Desde segunda-feira passada, a média diária de novos casos em Portugal desceu ligeiramente de 225. Entre a União Europeia (UE), a Irlanda tem a média diária de novos casos por milhão de habitantes mais alta (362), seguida de Chipre (312), Grécia (304), Estónia (273) e França (268).

No espaço europeu, apesar de não ser membro da UE, o Reino Unido apresenta uma das médias diárias mais altas, com 501 novos casos por milhão de habitantes.