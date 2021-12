Portugal já vacinou contra a gripe mais de 2 milhões de pessoas e mais de 1,4 milhões com a dose de reforço da Covid

Mais de dois milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe e mais de 1,4 milhões com doses de reforço da vacina contra a Covid-19.Esta quinta-feira foi possível administrar mais de 105 mil vacinas no país, das quais mais de 40.720 vacinas contra a contra a gripe (3.559 em farmácias) e cerca de 64.400 doses de reforço da vacina contra a Covid-19."A Direção-Geral da Saúde mantém o apelo à vacinação contra a gripe e contra a Covid-19 e à compreensão das pessoas. Esta é a melhor forma de proteção dos mais vulneráveis, especialmente nesta altura do ano, em que as temperaturas são mais baixas", pode ler-se no comunicado.