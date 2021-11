Portugal participa em projeto internacional que vai avaliar impacto das variantes da Covid-19

Portugal participa num projeto internacional que vai avaliar o impacto do ensino à distância na aprendizagem durante a pandemia de covid-19 e das variantes do novo coronavírus nos tratamentos e vacinas.

O projeto EuCARE, que vai ser oficialmente lançado na quinta e sexta-feira, em Roma, Itália, irá reunir e analisar dados de amostras de doentes, profissionais de saúde e da população escolar.

Ao todo, participam no projeto 22 universidades, hospitais, entidades e centros de investigação de vários países, com Portugal a ser representado pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) da Universidade Nova de Lisboa e pelo Hospital Egas Moniz, ambos em Lisboa.

Portugal vai contribuir com uma amostra de 2.000 alunos e professores, 1.400 doentes hospitalizados, 200 doentes com "covid-19 longa" e 100 profissionais de saúde, enumerou à Lusa a coordenadora da equipa portuguesa, Ana Abecassis, que dirige a Unidade de Saúde Pública Internacional e Bioestatística do IHMT.

Ana Abecassis explicou que o projeto, que tem a duração de cinco anos e fundos europeus, propõe-se fazer, nomeadamente, o acompanhamento epidemiológico, inclusive de eventuais novas variantes do SARS-CoV-2, e avaliar o impacto das atuais variantes do coronavírus nos diagnósticos, vacinas e tratamentos contra a covid-19 e na resposta imunitária.

Um questionário será feito a alunos e professores para aferir o impacto do ensino à distância durante o encerramento das escolas no período de confinamento.

Na população escolar vai ser ainda comparada a eficácia de diferentes métodos de rastreio, inclusive de testes de saliva.

Os primeiros resultados do estudo são esperados dentro de seis meses.

A lista de países participantes inclui também Itália, Alemanha, Reino Unido, Suécia, Israel, Lituânia, Geórgia, Bélgica, Quénia, Vietname, México e Rússia.

A covid-19 é uma doença respiratória pandémica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China. A variante Delta é a mais contagiosa de todas as variantes em circulação.