Preços do petróleo baixam perante possibilidade de novas restrições na China

Os preços do petróleo oscilaram esta segunda-feira com a perspetiva de uma menor procura na China, o maior importador de crude a nível mundial, onde as autoridades enfrentam um ressurgimento da pandemia da covid-19.

A possibilidade de confinamentos no país, que impedirão a atividade industrial e viagens, impactou a negociação do barril de Brent para entrega em junho, a referência europeia, em 4,51%, para 101,84 dólares, segundo a Efe.

Já a referência norte-americana, o barril da West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês caiu cerca de 4,55% para 97,43 dólares.