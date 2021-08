Problema técnico e falta de doses travam vacinação contra a Covid-19 no Porto

Centenas de pessoas foram surpreendidas ao chegar ao centro de vacinação das Pedras, em Vila Nova de Gaia, quando descobriram que não poderiam ser vacinadas. Um problema técnico está na origem da falta de vacinas.



Depois de terem sido informados do problema, diversos utentes aguardam mais de 90 minutos no local, mas acabaram por desistir visto que não existia qualquer garantia de que seriam vacinados ainda esta segunda-feira.

Um utente presente no local refere ainda que se encontra revoltado com a situação e que o mandaram para o centro do Grijó, no Porto, que para além de ficar longe do de Gaia, também já se encontra cheio.

A Administração Regional de Saúde do Norte ainda não apresentou qualquer explicação para o sucedido.