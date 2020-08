O Reino Unido rejeitou identifcar os lares de idosos onde ocorreram mortes pela Covid-19, justificando que é necessário proteger a privacidade das entidades e evitar que os idosos comecem a abandonar as instituições.



Os familiares e as instituições que defendem o bem-estar dos idosos pedem ao governo da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte que sejam mais transparentes relativamente ao número de mortos por Covid-19 e ao nome dos lares em que as mortes surgem.

