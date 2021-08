Reino Unido vai juntar vacinas da Covid-19 e da gripe numa só dose

O Reino Unido procura adaptar-se no combate à pandemia e pretende juntar as vacinas contra o coronavírus e contra a gripe numa só dose. O programa financiado pelo governo em 250 milhões de euros pretende encurtar os prazos da campanha de vacinação e agilizar a administração das doses, evitando assim a possível resistência de algumas pessoas a receber duas picadas em vez de uma.

Em entrevista ao jornal The Telegraph, Matthew Duchars diretor executivo do Centro de Fabrico e Inovação de Vacinas afirmou que seria "fantástico" conseguir juntar as doses das duas vacinas.

A adoção desta medida seria especialmente útil no outono e no inverno, altura em que existe um maior número de casos de gripe, o que leva a uma sobrelotação dos hospitais.

Ainda assim, para já o governo britânico prefere ainda não riscar e os planos para o novo projeto arrancam em 2022. Contudo, Matthew Duchars mantém esperança de que a junção das doses das vacinas possa ser implementada mais cedo.