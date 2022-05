Salas de cinema portuguesas recebem 862 mil espetadores em abril

As salas de cinema em Portugal receberam 862 mil espectadores em abril deste ano, revelou esta quarta-feira o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), um número ainda distante dos valores pré-pandemia de covid-19.

De acordo com os dados mensais do ICA, divulgados esta quarta-feira, as salas de cinema faturaram 4,9 milhões de euros em abril, mais de um milhão acima dos números alcançados em março deste ano. Devido ao impacto da pandemia de covid-19, é impossível comparar com o mês homólogo de 2021 ou 2020.

Para referência, em abril de 2019, houve 1,5 milhões de espectadores de cinema, o que totalizou 8,2 milhões de euros de receita bruta.