Surto de Covid-19 em lar de Alter do Chão com 70 infetados

Um surto de Covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão, no distrito de Portalegre, já infetou, pelo menos, 70 utentes e funcionários, anunciou esta segunda-feira a mesa administrativa.

Em declarações à agência Lusa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão (SCMAC), Vasco da Cruz, explicou que, atualmente, estão infetados no Lar Nossa Senhora da Assunção 49 utentes e 21 colaboradores.

"Inicialmente estavam infetados 22 funcionários, mas já recuperou um desde o início do surto", explicou.

"Tínhamos tido o resultado positivo de uma trabalhadora, o que despoletou a realização de testes rápidos e em que encontrámos quatro utentes e mais duas trabalhadoras infetados. Depois, numa questão de dois dias, começou tudo a ter sintomas, ou seja, a primeira testagem deu imensos falsos negativos ", acrescentou.

O provedor da instituição revelou ainda que a "maioria" dos utentes "apresenta sintomas, mas com um quadro clínico estável".

O Lar Nossa Senhora da Assunção da SCMAC conta com um universo de 50 utentes e cerca de 35 colaboradores.

Num comunicado publicado na página da SCMAC na rede social Facebook, é explicado que a instituição enfrenta uma situação de "escassez" de recursos humanos, estando a recorrer às brigadas de intervenção rápida da Segurança Social.

